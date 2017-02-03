В РФ данные по ЖКХ со счетчиков будут собирать дистанционно

/В России/

Переписывать на бумагу показания счетчиков электричества, горячей и холодной водоснабжения будет не нужно.

В России готовится законодательная база для удаленного и автоматического сбора таких данных. Соответствующий пункт есть в проекте «дорожной карты» по развитию отечественных информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе индустриального интернета. Документ подготовлен подгруппой «Интернет+Город» IT-комиссии при помощнике президента Игоре Щёголеве.

Согласно документу, Минэнерго совместно с Минстроем и ФАС России должны будут разработать поправки в закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...». Цель — переход к дистанционному сбору данных о потреблении ресурсов ЖКХ. Изменения предлагается подготовить до октября 2017 года.

Глава подгруппы «Интернет+Город» Борис Глазков рассказал, что для передачи данных расхода электроэнергии, горячей и холодной воды, а при необходимости и газа, придется оснащать домохозяйства специальными счетчиками, подключенными к интернету. Как именно будут подключать эти устройства к сети — пока неизвестно, детали разработают позже.

Глава Национальной ассоциации промышленного интернета Виталий Недельский рассказал, что данные со счетчиков можно выгружать, например, через домашнюю сеть Wi-Fi или оснащать подобные приборы SIM-картами. Самый оптимальный и массовый способ сбора данных — подключение к специальным низковольтным сетям. Для этого необходимо установить специальную антенну, которая обеспечит связь в радиусе нескольких километров. Все приборы, попадающие в ее зону действия, смогут выгружать данные в сеть, например, раз в сутки.

Глазков уверен, что переход граждан на новые счетчики должен быть добровольным. Но этот процесс можно стимулировать — например, льготными тарифами на потребляемые ресурсы.

Глава Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников ожидает, что переход на подключенные к Сети счетчики повысит собираемость платежей. Потребителям станет сложно применять технические средства для обмана: ставить жучки (приборы, замедляющие ход диска электросчетчика), скручивать показания и т.д.

Источник: izvestia.ru