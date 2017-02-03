Чтобы «навредить» Путину, надо сдать ему Донбасс — The Foreign Policy

/В России/

Возвращение региона чревато продолжением нестабильности в стране.

На фоне возобновления боевых действий на востоке Украины и с приходом в Белый дом Дональда Трампа перед Киевом встает целый ряд возможных сценариев развития событий. Один из таких сценариев — возвращение Донбасса в состав Украины — нужно не допустить, пишет Александр Мотыль в статье для The Foreign Policy.

Автор отмечает, что перед выборами в США Украина, наконец, начала стабилизироваться после нескольких бурных лет. Она получала достаточно хорошие оценки и помощь со стороны Международного валютного фонда, Запад оказывал ей политическую, дипломатическую — если не военную — поддержку.

Киев добился прогресса во внутренних реформах по юридическим, экономическим и социальным направлениями, а также в здравоохранении и энергетике. Наконец, вооруженные силы страны превратились из 6-тысячной группировки, которую можно было наблюдать в середине 2014 года, в «закаленную войной силу», которая смогла завести Россию и её наемников в тупик на востоке Украины.

И после многих месяцев относительного спокойствия бои на востоке возобновились. Очередное обострение конфликта сопровождается новой, пусть и слабой, надеждой на договоренность в связи с намерением администрации Трампа заключить значительную сделку с Россией, которая может привести к разрешению украинского конфликта, в том числе с помощью восстановления её территориальной целостности. Проблема в том, что договоренности на объявленных Украиной условиях не будут в её интересах, на что, по всей видимости, и рассчитывает Россия.

В свою очередь, указывает автор, нынешнее положение вещей на Украине — то есть конфликт, находящийся в полузамороженном состоянии — стало лучшим вариантом для Киева. Действительно, военнослужащие и местные жители с обеих сторон фронта продолжают погибать, что неприемлемо, однако Киев смог избежать громадных последствий. Так, он больше не должен поддерживать свой «ржавый пояс» — промышленные районы, — который опустошал его казну, бороться с его олигархами, политическими элитами, криминальными шайками или замирять свое просоветское или пророссийское население.

Если бы Россия не «оккупировала» Донбасс после «революции Евромайдана», Киев бы не смог принять системные реформы и построить все более стабильное и демократическое государство, пользующееся поддержкой своих граждан-патриотов. С момента «оккупации» Донбасса и столь же «антиукраинского» Крыма Москва была вынуждена нести на себе экономическую ношу поддержания обоих «депрессивных регионов». Поэтому неудивительно, что Украина не спешит выполнять Минские договоренности и возвращать Донбасс в свой состав.

С другой стороны, подчеркивает автор, Россия больше не испытывает того же энтузиазма по поводу Донбасса, который был в 2014 году, когда «маленькие зеленые человечки» захватили Крым, а также разожгли недовольство на востоке Украины и «запланировали превратить несколько юго-восточных областей Украины в Новороссию». Москва не столь склонна и полностью выходить откуда, считая конфликт способом гарантировать, у неё есть рычаг воздействия на будущее Украины. Поэтому Кремль и поддерживает экономическими и военными методами продолжающийся конфликт, который потерял всякую перспективность и стал проблемой для России.

Избрание президентом США Дональда Трампа выводит этот процесс из пусть не идеальной, но все же стабильности. И на фоне прихода президента-республиканца в Белый дом Владимир Путин попытается воспользоваться моментом для поиска альтернативы для выхода из нынешнего тупика в Донбассе. Так, маловероятной представляется военная эскалация, при которой Кремль воспользуется новой администрацией в качестве повода для полномасштабного вторжения для захвата востока Украины, но исключать такой вариант полностью не стоит.

Тем не менее Путин признает, что фронтальный удар приведет не только к огромным потерям со стороны Украины и России, но уничтожит значительную часть страны. Такой шаг может привести к исчерпанию человеческих и экономических ресурсов России, вызвать сопротивление со стороны жителей захваченной страны, создать волну беженцев, а также вынудить Россию ввести долгосрочный оккупационный режим, который уничтожит государство.

С большей вероятностью нынешняя эскалация, считает автор, является прелюдией к обсуждению крупной сделки между Трампом и Путины, в которой как-то будет затронута восточная Украина. В рамках того, что многие считают лучшим развитием событий для Украины, Путин может использовать Донбасс для получения уступок по другим вопросам, будь то снятие экономических санкций или сотрудничество в сохранении Башара Асада. После чего Кремль выведет войска с Украины, перережет поддержку «сепаратистов» и сообщит Киеву, что он может забирать свои территории.

Пойдя на такой шаг, Путин выиграет некоторые очки у США и Европы, а также сможет показать, что Россия — миролюбивая и великодушная страна, приверженная стабильности и дружбе с Западом. Киев же не сможет отказаться от такого предложения, поскольку он постоянно настаивал на том, что Донбасс должен и будет возвращен в состав Украины. Тем не менее последствия такого подарка будут крайне неприятны. Киеву придется столкнуться с крупномасштабным сопротивлением «сепаратистов», в борьбе с которыми Киев, скорее всего, одержит верх. После этого потребуются огромные инвестиции для восстановления разрушенного региона, а также привлечение на свою сторону антикиевского населения. По разным оценкам, для исправления «нанесенного Россией» ущерба потребуется по меньшей мере $20 млрд.

Не менее значительными будут для Украины и политические последствия реинтеграции «оккупированного» Донбасса, поскольку в состав страны будет возвращено несколько миллионов антизападных избирателей, которые будут голосовать против прозападных реформ Украины. Вторую жизнь получат пророссийские политические силы, которые правили и по-прежнему правят регионом. К власти же вернутся олигархи и воры, которые контролировали Донбасс на протяжении десятилетий. И регион будет снова играть ту же «ретроградную роль», которую он играл с момента объявления независимости Украины в 1991 году.

Вновь возрастет политическая напряженность, а также поляризация между востоком и западом, тогда как Путин добьется того, к чему он так долго стремился — полностью нестабильной Украине, при этом достигнув цели без необходимости финансирования конфликта низкой активности в «экономически обреченном регионе».

Таким образом, заключает автор, на фоне прихода Трампа с его «непредсказуемостью, радикализмом и пророссийскими симпатиями», Украине необходимо разработать реалистическую стратегию по отношения к Донбассу, которая бы отвечала современным геополитическим реалиям. Украина готова и к полномасштабной войне с Россией, и к отмене помощи Вашингтона, и к снятию санкций с Москвы. К чему Киев точно не готов, так это к возращению Россией Донбасса.

Автор: Александр Белов

Источник: ИА Regnum.ru