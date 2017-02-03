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Суд отправил ребенка в центр содержания несовершеннолетних за ложный донос
Суд города Энгельса Саратовской области поместил на десять суток в Центр для несовершеннолетних правонарушителей мальчика 2004 года рождения, совершившего ложный донос.
В прокуратуре пояснили, что из-за возраста против него нельзя было возбудить уголовное дело, однако «в целях предупреждения совершения им повторных общественно-опасных деяний» было предложено поместить его в учреждение при МВД.
В прокуратуре отказались рассказать об обстоятельствах дела, пишет «Комсомольская правда».
«Отметим, что разбирательство по делу было еще в начале недели. Мальчик уже „отсидел“ некоторую часть срока», — рассказали в пресс-службе.
Источник: Прокуратура Саратовской области