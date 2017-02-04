Скидки на алкоголь могут исчезнуть с российских прилавков

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В Госдуме готовят законопроект, запрещающий включать алкоголь в скидочные акции.

Соответствующие поправки к законодательству предлагает депутат нижней палаты парламента Владимир Сысоев. По его словам, скидки на алкоголь способствуют росту потребления спиртосодержащих напитков. С парламентарием согласились и в Общественной палате. Автор инициативы рассказал RT о новом проекте.

Депутат Госдумы Владимир Сысоев готовит законопроект, запрещающий участие спиртосодержащей продукции в скидочных акциях. Для этого парламентарий предлагает дополнить федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции» отдельной статьёй.

Законопроект направлен на снижение уровня алкоголизации населения посредством коммерческих приёмов. По словам Сысоева, скидки на алкоголь стимулируют его потребление и провоцируют покупателя на вредную покупку.

«Когда покупатель видит в магазинах продукцию со значительными скидками, это стимулирует его на покупку. И одно дело, когда это скидка на йогурт, а не на алкоголь. Проблема алкоголизации населения сегодня стоит на повестке дня, и, когда мы боремся с этим на законодательном уровне, ретейлеры, наоборот, занимаются пособничеством алкоголизму. Тем более что очень часто на такие акции чутко реагирует молодёжь», — пояснил депутат.

В подтверждение этой позиции юрист Олег Сухов привёл статистику — 30% юношей и 20% девушек в России регулярно употребляют алкоголь.

В Ассоциации компаний розничной торговли считают, что новая норма не изменит ситуацию в целом. Председатель президиума АКОРТ Илья Ломакин-Румянцев отметил, что предлагаемый законопроект вряд ли повлияет на снижение потребления алкоголя.

«Запрет введения скидок на алкоголь — не гарантия того, что меньше людей станет его потреблять. Получается, что депутат придерживается слишком общей гипотезы: выше цены — ниже спрос. Это ошибочное мнение. Приведу в пример Финляндию — страну, в которой цены на водку очень высокие. Несмотря на заоблачные ценники в магазинах, там очень большие проблемы с алкоголизмом», — подчеркнул эксперт.

Источник: russian.rt.com