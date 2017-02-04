МТС планирует отказаться от тарифов с безлимитным интернетом

/В России/

Компания МТС рассматривает возможность отказа от тарифов с безлимитным интернетом в 2017 году или увеличения их стоимости. Об этом, пишут «Ведомости», говорится в обзоре аналитика «ВТБ капитала» Ивана Кима, подготовленном по итогам встречи с менеджментом оператора.

Также, по данным Кима, руководство МТС не исключает, что размер трафика мобильного интернета на обычных пакетных тарифах будет сокращен.

В МТС подтвердили факт встречи аналитика «ВТБ капитала» с руководством компании, но от дальнейших комментариев отказались.

Представитель компании «Вымпелком» (бренд «Билайн») Анна Айбашева, в свою очередь, заявила, что безлимитные тарифы на интернет сдерживают дальнейшее развитие рынка. При таких тарифах, указала она, одинаково платят и активные пользователи, и те, кто мало пользуется интернетом.

В другом крупнейшем в России мобильном операторе — «Мегафоне» — сообщили, что в целом разделяют позицию руководства МТС по безлимитному интернету. Уточнять, планирует ли сам «Мегафон» отказаться от безлимитных тарифов или поднять на них цены, в компании отказались.

В «T2 РТК холдинг» (бренд Tele2) убирать из линейки безлимитные тарифы пока не собираются, но компания будет следить за рыночными тенденциями, сообщил представитель оператора Константин Прокшин.

Возможность пересмотреть цены на мобильную связь может появиться у МТС в связи с завершением «ценовой войны» в сотовом ритейле и отказом оператора от расширения своей розничной сети, следует из обзора «ВТБ капитала».

Ранее гендиректор «Вымпелкома» Шелль Йонсен заявлял, что операторы будут вынуждены отказаться от безлимитных тарифов на интернет. 3G-сети уже перегружены, указывал он, а сети 4G загружаются очень быстро.

Компания «Скартел», работающая под брендом Yota, отказалась от безлимитных тарифов в январе.

В конце октября 2016 года «Мегафон» и МТС — изменили правила взимания платы с абонентов за пользование роумингом внутри России. «Мегафон», в частности, закрыл для новых подключений опцию «Соседние страны». Эксперты тогда объяснили такое решение желанием операторов повысить средний счет абонента.

Источник: meduza.io