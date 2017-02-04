Министр строительства и ЖКХ Ингушетии задержан по подозрению в хищении при строительстве школы

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Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ингушетии Мустафа Буружев заподозрен в многомиллионном мошенничестве, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Руководитель Минстроя республики Мустафа Буружев подозревается в мошенничестве на 54 миллиона рублей при строительстве нового здания общеобразовательного учреждения. Он задержан правоохранительными органами", - сказал собеседник агентства в пятницу.

Между тем, пресс-служба МВД России сообщает, что в Ингушетии возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении гендиректора подрядной организации, занимавшейся строительством школы в Джейрахском районе.

"Установлено, что в рамках контракта гендиректор одной из подрядных организаций похитил более 54 млн рублей, выделенных на строительство школы в Джейрахском районе Ингушетии", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

По данным следствия, руководитель подрядной организации, по предварительному сговору с неизвестными представил к оплате в министерство строительства Ингушетии акты приемки выполненных работ и справки об их стоимости, в которые умышленно внес искаженные сведения. В частности, согласно проектно-сметной документации, в одном из блоков школы планировалось установить оборудование для обучения детей стоимостью более 11 млн рублей, что фактически подрядчиком сделано не было, сказано в пресс-релизе.

МВД сообщает, что фигурантом этого дела также стал руководитель одного из министерств Ингушетии, который во время строительства был главным специалистом отдела технического надзора и смотрел за выполнением строительных работ на стройобъекте, а также подписывал акты выполненных работ.

"Заведомо зная о том, что часть работ не была выполнена и необходимое оборудование не поставлено, чиновник подписал акт приема в эксплуатацию школы", - сказано в пресс-релизе.

В настоящее время оба подозреваемых задержаны. В отношении гендиректора подрядной организации возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: interfax-russia.ru