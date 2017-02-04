Жириновский объявил об участии в президентских выборах. Явлинский начал предвыборную кампанию

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что намерен участвовать в выборах главы российского государства в 2018 году.

"Мы примем участие, и, скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже в шестой раз", - сказал В.Жириновский журналистам в субботу.

Ранее он сообщил, что официально кандидатура на выборы президента от ЛДПР будет выдвинута на 31-м съезде ЛДПР 13 декабря этого года.

По его словам, выдвижение его кандидатуры будет уже рекордом в рамках Европы. Никто другой, по словам Жириновского, столько раз не выдвигал свою кандидатуру на выборах президента.

"Если бы у нас были такие же условия, как в Америке, я бы победил, как Трамп", - заявил Жириновский.

Партия "Яблоко" объявила о запуске президентской кампании Григория Явлинского. Первый форум доверенных лиц кандидата в президенты России прошел в Москве в субботу.

"Мы начинаем президентскую гонку с молодежи, потому что наша партия и наша кампания направлены на перспективу и будущее", - сказал на открытии форума член Бюро партии Иван Большаков.

В свою очередь председатель партии Эмилия Слабунова заявила, что "Яблоко" готово сделать предложение всем молодым гражданам России, которые "хотят увидеть будущее, построить его в соответствии со своими талантами и способностями".

"Наконец, "Яблоко" может предложить молодежи главное - кандидата на пост президента страны - Григория Явлинского", - подчеркнула она.

Сам Явлинский, выступая в ходе форума, отметил, что видит будущее как "устройство страны, в котором люди имеют равные возможности реализовать себя, достичь всего, о чем они мечтали".

Партия "Яблоко" приняла решение о выдвижении Григория Явлинского в президенты России на съезде в феврале 2016 года.

Источник: interfax.ru