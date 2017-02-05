НКО усилят профессиональными управленцами

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что нужно НКО для успешной конкуренции с государством в сфере оказания соцуслуг.

Законодатели воспользуются опытом НКО, оказывающих общественно полезные услуги, для доработки правовой базы в этой сфере. Соответствующие предложения запросил у общественников спикер Госдумы Вячеслав Володин, который встретился вчера в Волгограде с представителями социально ориентированных НКО (СОНКО), патриотических клубов и поисковых движений. Глава нижней палаты парламента подчеркнул, что такие организации должны находиться в состоянии конкуренции между собой для улучшения качества услуг и снижения цены на них.

Новое законодательство об НКО, принятое по инициативе президента Владимира Путина, предоставляет широкие возможности для некоммерческих организаций — поставщиков общественно полезных услуг, заявил Володин в ходе встречи с общественниками.

— Учитывая, что законодательство новое, хотелось бы эту тему с вами предметно обсудить, хотелось бы услышать от вас, как вы видите реализацию для себя этих перспектив и возможностей. Мы должны завершить формирование правовой базы деятельности НКО, — пояснил спикер.

Володин подчеркнул, что новый формат работы по оказанию общественно полезных услуг существенно отличается от грантовой системы.

— Тут надо оказывать услуги более эффективно, более качественно, и если говорить о стоимости, то стоимость могла бы быть ниже, чем в государственных учреждениях, — отметил он.

Председатель речевого центра «Дискурс» Любовь Бейлинсон заверила спикера, что этот подход уже реализуется.

— Получатели нашей социальной услуги — дети очень тяжелые. И государственные муниципальные учреждения такого качества услуг по коррекционной программе им предоставить не могут, — подчеркнула она. — Получатели услуг больше ориентированы на нас, у нас услуга обходится дешевле, чем в традиционном стационарном режиме, — сказала она.

О законодательных сложностях упомянула Людмила Полкина из Федерации детских организаций, которая объединяет 54 тыс. детей и подростков. Организация способствует трудоустройству несовершеннолетних, за три года она трудоустроила 1,7 тыс. подростков, в том числе 400 детей с особенностями развития 8-го вида (нарушения интеллекта). Но поставщиком социально значимых услуг организация тем не менее не считается.

Председатель региональной организации «Институт гражданского общества» Инна Прихожан попросила вплотную заняться кадровым обеспечением общественных организаций. По ее мнению, надо отбирать управленцев для НКО и предоставлять им возможности для карьерного роста в этой сфере.

Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил, что неправильно, когда в НКО переформатируют бюджетные организации. По его мнению, надо не искусственно создавать НКО, а искать их в тех сферах, где есть сформировавшиеся кадры. Именно такие организации, по словам спикера, могут претендовать на оказание услуг в социальной сфере.

Глава Общественной палаты РФ Александр Бречалов заявил, что на федеральном уровне законодательная база отрегулирована, теперь необходимо только привести в соответствие с федеральным также региональное и муниципальное законодательство.

Источник: izvestia.ru