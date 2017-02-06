Тайская компания решила купить Останкинский мясокомбинат

/В России/

Тайская компания CP Group начала переговоры о покупке Останкинского мясоперерабатывающего комбината (ОМПК). Об этом «Коммерсанту» рассказал источник, знакомый с ходом переговоров.

Утверждается, что CP Group планирует создать в России агрохолдинг полного цикла. Сейчас она уже управляет свинокомплексами в Московской, Калужской и Курской областях, а также двумя птицефабриками под Санкт-Петербургом.

Источники издания заметили, что конкретные договоренности о продаже ОМПК пока не достигнуты. В российской и тайской компаниях отказались давать комментарии.

Останкинский мясокомбинат был запущен в Москве в 1954 году. Сейчас он занимает 5 процентов российского рынка мясопереработки, выпуская более ста наименований продукции. По оценке президента Мясного совета Единого экономического пространства Мушега Мамиконян, ОМПК может стоить около 150 миллионов долларов.

Источник: meduza.io