Общественная палата РФ открывает опрос для дольщиков

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Результаты опроса будут учтены при подготовке заключения по законопроекту о долевом строительстве жилья.

Участники «нулевого чтения» законопроекта инициировали проведение опроса на сайте Общественной палаты РФ для всех граждан, кто приобретал или планирует приобрести строящееся жилье по договорам долевого участия в строительстве.

Напомним, ранее в ОП РФ прошло «нулевое чтение» законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Представители разработчиков законопроекта, профильных ведомств, а также эксперты высказали свое мнение о том, как должны исполняться обязательства застройщика в долевом строительстве, и о роли государства в этом процессе.

Председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Лидия Михеева подчеркнула, что без учета мнений самих граждан, участвующих в долевом строительстве, итоги обсуждения были бы неполными

Источник: пресс-служба Общественной палаты РФ