/В России/

Минобороны запускает акцию #ЯСлужил, в которой могут принять участие все, кто защищал Родину на разных рубежах и в разное время.

Акция посвящена вам - тем, кто когда-то служил, выполнял свой воинский долг и обеспечивал спокойствие граждан нашей страны на море, в воздухе и на земле.

Делитесь в социальных сетях с хэштэгом #ЯСлужил своими историями, фотографиями и видео, рассказывающими о днях вашей службы и работы, о запомнившихся моментах и интересных случаях.

Присылайте фотографии о службе в армии и принимайте участие в их обсуждении вместе со всей страной в официальной группе акции https://www.facebook.com/groups/750381365113314/, приглашайте друзей и знакомых, находите однополчан и друзей по службе!

Источник: facebook.com