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Минобороны запускает акцию #ЯСлужил

Минобороны запускает акцию #ЯСлужил, в которой могут принять участие все, кто защищал Родину на разных рубежах и в разное время.

Акция посвящена вам - тем, кто когда-то служил, выполнял свой воинский долг и обеспечивал спокойствие граждан нашей страны на море, в воздухе и на земле.
Делитесь в социальных сетях с хэштэгом #ЯСлужил своими историями, фотографиями и видео, рассказывающими о днях вашей службы и работы, о запомнившихся моментах и интересных случаях.
Присылайте фотографии о службе в армии и принимайте участие в их обсуждении вместе со всей страной в официальной группе акции https://www.facebook.com/groups/750381365113314/, приглашайте друзей и знакомых, находите однополчан и друзей по службе!

Источник: facebook.com

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Категория: Новости / В России

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