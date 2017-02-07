Борис Титов: Дайте экономике больше денег - и она начнет расти

/В России/

Перед Россией стоит опасный исторический вызов. Либо мы отрываемся от нефтяной зависимости и ускоряем экономический рост, либо страна не выдержит конкуренции с набирающими темпы экономиками США, Евросоюза и Китая. Наше правительство обещает лишь 1 - 2% роста в год. Этого мало. Но есть и более прорывные предложения. Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей и председатель Столыпинского клуба Борис Титов в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) объяснил, что нужно сделать, чтобы ускорить экономический рост.

ТРАМП УБЬЕТ ВСЕ НЕФТЯНЫЕ СТРАНЫ

- В администрации нового главы США готовится указ о снятии санкций с России. С другой стороны, американский президент обещает не покупать нефть в странах ОПЕК. А это может вызвать обрушение цен на «черное золото». Как согласуются эти шаги?

- Трамп будет работать исходя из интересов Америки. Но у него есть желание взаимодействовать с Россией. Он считает, что идеологически штампы, которые предыдущая администрация сформулировала, не играют на руку Америке. У Трампа есть возможность, даже формально не снимая этих санкций, много сделать. Например, сказать бизнесу, что есть какие-то формальные ограничения, а неформально намекнуть: мол, идите и работайте. При этом Трамп заявил, что Америка должна перестать быть импортером нефти и главное - не зависеть от ОПЕК. С которой мы «дружим». А Путин сыграл очень большую роль в том, чтобы Саудовская Аравия договорилась с Ираном по снижению добычи. Чтобы заместить импорт, Америке нужно вложить в год $60 млрд. дотаций.

- А вслед за этим наша экономика упадет?

- Да. Если не будет программы новой экономики, чтобы она начала работать без зависимости от нефти.

- Придут ли к нам иностранные инвестиции, несмотря на то, что санкции пока никто не отменял?

- Куда вкладывать деньги? За границей говорят: если вы в свою экономику не верите, чего же вы нас-то просите идти? Поэтому, конечно, нам надо принять стратегию роста. Нам нужно показать всему миру, что российская экономика может развиваться. Первое - у нас есть направление, куда можно инвестировать в выгодные проекты. Второе - у нас есть четкая программа, как эти проекты задействовать. И третье - у нас есть команда, которая может это все реализовать. Вот тогда инвестиции пойдут. Тогда у нас начнется реальное развитие отношений как с Китаем, так и с Америкой.

СНЕЖОК ОТ ГОСУДАРСТВА И ЛАВИНА ИНВЕСТИЦИЙ

- А что нужно делать?

- Эта дискуссия уже была во время кризиса 2008 - 2009 годов. Одни утверждали, что нужно затягивать пояса, проводить жесткую финансовую политику, выводить деньги из экономики, чтобы, не дай бог, инфляция не росла. Другие - переходить к стимулированию экономического роста. Во всем мире этот вопрос был решен однозначно - и в США, которые сегодня уже стремятся к 3% роста. Для Америки один процент - это 30% российских. Понимаете, какая разница в экономиках? В результате экономика Штатов уже пару лет как вышла из кризиса и сегодня активно развивается. То же самое в Европе произошло, чуть позже в Японии.

- Что конкретно нужно делать? Деньги печатать? В долг брать?

- Мы же просим очень мало. Дайте нам низкую кредитную ставку, потому что сейчас она завышена. Второе - рубль, конечно, должен быть немного занижен, нельзя завышать курс нашей валюты. А мы делаем все наоборот, и сегодня Центробанк стремится к более дорогому рублю. Минфин пытается даже бороться с этим. Будет покупать валюту при более высокой цене на нефть. Ну это хоть как-то... Потому что иначе выходит просто удушение экономики. Ну а третье - нужна госпомощь.

- Кому именно?

- Есть три отрасли, которые динамично развиваются в России. Это сельское хозяйство, оборонка и инновационная отрасль. Последняя вышла на экспорт - на $7 млрд. Почему? Потому что там есть поддержка государства. Сельское хозяйство - там субсидируются процентные ставки, есть дотации, есть спецпрограммы по лизингу оборудования - то есть целая программа поддержки. Это не бесплатные, это возвратные деньги, но это те деньги, которые помогают развиваться сельскому хозяйству. Оборонке дали кредиты. В инновационном секторе снизили очень сложный для нас налог - это страховые взносы, с 30 до 14%. И это уже дало толчок развитию. Поддержите конкретные программы. Это деньги не выброшенные, а данные в кредит, но это должен быть первый толчок. Как мы говорим, снежок, который бросит государство с горы, - и это приведет к лавине инвестиций.

ДЕНЬГИ НИКУДА НЕ ДЕНУТСЯ

- А какие проекты вы просите поддержать?

- Первый - по глубокой переработке сырья. Мы могли бы стать одним из наиболее крупных игроков по минеральным удобрениям. Второй - лес. Мы кругляк поставляем в Забайкальск, а на той стороне - китайский город. Вдоль границы один за другим стоят заводы, перерабатывающие лес. Почему мы не можем это делать на нашей территории? Проекты есть. Вопрос - как доставить деньги туда, чтобы была гарантия, что они никуда не денутся по дороге, что они не окажутся у коррумпированных чиновников или в офшорах. Здесь тоже есть конкретные предложения: система проектного финансирования, которая во всем мире работает. Почему у нас она не действует, секрет.

- О какой сумме речь?

- Мы всего лишь говорим о полутора триллионах рублей. Эти деньги дадут толчок развитию. И мы гарантируем, что никуда они не денутся. Должны быть тысячи проектов, но эффективных и в разных сферах.

ДАЙТЕ ДЕШЕВЫЕ КРЕДИТЫ

- Вы не первый критикуете ЦБ за жесткую денежно-кредитную политику. А он борется за то, чтобы инфляцию до 4% довести, - и тогда всем будет хорошо. Может быть, они правы?

- ЦБ достигнет 4% и на 2% пойдет.

- И что тогда?

- Удушение экономики. Потому что если мы реально ставим задачу борьбы с инфляцией, то самая низкая инфляция - ноль. Это тогда, когда ничего не движется, ничего не производится... На кладбище - самая низкая инфляция. Поэтому уменьшение темпов роста цен не является целью экономики. Инфляция - только показатель развития. Когда идет рост - 4 - 5%, к которому мы стремимся, - то инфляция на этом росте может составлять и 7, и 8%. И ничего в этом ужасающего нет. Потом, когда разовьются производства, тогда инфляция будет падать. Это видно на примере других стран, которые давали деньги в экономику, снижали процентную ставку по кредитам: сначала инфляция росла, а потом, когда экономика заработала, она уже была на самых низких за всю историю значениях. Это происходило и в Японии, и Южной Корее, Сингапуре, Китае.

- Но народ боится высокой инфляции...

- Надо понимать причины роста цен. Центробанк борется с этим, вытягивая деньги из экономики, хотя инфляция у нас не от того, что у нас слишком много денег. Но вот факт - спрос упал на 15% за два года. А цены растут по другой причине - от того, что курс рубля упал. Сейчас стабилизировался, кстати, поэтому и инфляция падает. Но спрос важнее. Если его нет, то нет и бизнеса.

БИЗНЕС СТАЛ НЕВЫГОДНЫМ

- Ваши оппоненты делают упор на институциональных реформах, например, на обеспечении независимости судов. Это же тоже нужно?

- Естественно, это надо делать. У нас слишком большое административное давление на бизнес, и суды у нас плохо работают, и мы абсолютно в этом согласны с Алексеем Кудриным, главой Центра стратегических разработок. Но не только это сдерживает наш рост. На первом, к сожалению, месте стоят экономические условия ведения бизнеса в России. Знаете, предприниматель все время взвешивает риски. А доходность - упала. Нет уже той прибыли, которая была раньше. Потому что поднялись тарифы на электроэнергию, налоги возросли, процентные ставки. Все это делает бизнес невыгодным.

- Почему вас в правительстве не слушают?

- Потому что у них свое представление о бизнесе, который у нас не всегда эффективен, не всегда платит налоги. Но надо понимать разницу между теми людьми, которые занимаются черным бизнесом, и теми реальными предпринимателями, которые пытаются сегодня зарабатывать, вкладывая огромный труд и серьезные деньги в реальные производства.

Источник: kp.ru