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Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Текст федерального закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Проект документа был внесен в Госдуму рядом депутатом и сенаторов, в том числе Еленой Мизулиной, после того, как в июле 2016 года был принят другой закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семей и близких лиц. Как отмечала тогда Мизулина, этот закон позволял наказывать лишением свободы до двух лет лишь за "шлепок в семье". При этом ответственность за нанесение побоев без вреда для здоровья постороннему человеку была не такой серьезной, отмечала сенатор.

Нынешний закон исключает в статье 116 УК РФ побои в отношении членов семьи и близких лиц из числа преступлений. Таким образом, эти действия будут отнесены к административным правонарушениям.

Если раньше за подобные действия в отношении членов семьи грозило наказание в виде обязательных работ (до 360 часов), исправительных работ (до одного года), ограничения или лишения свободы (до двух лет), принудительных работ (до двух лет) либо ареста до шести месяцев, то по новому закону за такие побои грозит штраф от пяти тысяч до 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.

Нововведения распространяются на побои, нанесенные члену семьи или близкому лицу впервые. В повторном случае будет наступать уже уголовная ответственность.

Источник: ria.ru