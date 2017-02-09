Кубанский рис отметили государственным Знаком качества

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Российская система качества (Роскачество) в 2017 году провела исследование рисовой крупы разных торговых марок.

При оценке продукции использовали такие показатели как качество, безопасность и потребительские свойства.

Государственный Знак качества присвоили рису, выращенному в Краснодарском крае. Это рис «Националь Кубанский» и «Националь Краснодарский». Эксперты отметили высокое качество крупы и отсутствие в продукции пестицидов и посторонних примесей.

Знак качества присваивают товарам по результатам веерных исследований. Продукцию приобретают в торговых точках, проверяют на соответствие стандартам Роскачества. Эти стандарты находятся на верхней границе или превышают требования современных ГОСТов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.