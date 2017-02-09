В Госдуме рассмотрят введение налога на долгострои

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На заседании 10 февраля в первом чтении будет рассмотрен законопроект о введении повышенных коэффициентов при взимании налога на землю, если ввод строящихся объектов затягивается. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков по итогам Совета Госдумы.

Он назвал этот законопроект резонансным. По словам Жукова, сложилась такая практика, что уже готовый объект не вводится в эксплуатацию и не регистрируется, потому что сразу же после регистрации необходимо уплачивать налог на имущество. Задерживая объекты, строители, таким образом, экономят на налогах.

- Для того, чтобы стимулировать ввод в действие этих объектов, правительством предлагается такой порядок увеличенного налога на землю, - сказал первый вице-спикер.

На заседание будет приглашен представитель Общественной палаты, в которой сочли законопроект опасным. По мнению ОП, есть риск, что поправки негативно отразятся на добросовестных налогоплательщиках, которые по объективным причинам задерживают ввод своих объектов.

Согласно пояснительной записке, налог не будет повышен, если произошла смена собственников участков, их раздел или объединение до месяца регистрации прав на построенные объекты или месяца получения разрешения на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию.

Источник: rg.ru