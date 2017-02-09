Индивидуальный пенсионный капитал начнут формировать с 2019 года

/В России/

В правительстве завершается согласование концепции системы индивидуального пенсионного капитала, которая должна прийти на смену обязательному формированию пенсионных накоплений, законопроект появится к началу апреля и может быть принят в осеннюю сессию Госдумы.

Об этом сообщил первый зампред Центрального банка Сергей Швецов на встрече с банкирами, организованной Ассоциацией региональных банков России в подмосковном комплексе "Бор".

"Остался только один вопрос - как описать автоподписку граждан на участие в системе индивидуального пенсионного капитала, - сказал Сергей Швецов. - В ближайшее время придем к пониманию этой конструкции".

Он рассчитывает, что новая система заработает с 2019 года. Она предполагает квазидобровольное участие граждан в формировании пенсионных накоплений: с их зарплаты накопления будут отчисляться по умолчанию, если они не подадут заявление об отказе участия.

Источник: rg.ru