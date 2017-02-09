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В Крыму чиновник отказался от взятки в 550 тыс. рублей

В Крыму начали проверку после попытки подкупа чиновника Службы автомобильных дорог Крыма.

Представитель ООО «Институт «Имидис» предложил и передал замначальника по экономической безопасности службы взятку в 550 тыс. рублей. За деньги он просил не применять к нему санкции из-за ненадлежащего исполнения условий договора на выполнение диагностики и оценки технического состояния дорожных инженерных сооружений. Чиновник отказался от взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

В отношении фирмы возбудил административное дело по незаконному вознаграждению от имени юридического лица. Материалы направили мировому судье Киевского судебного района Симферополя.

Источник: yuga.ru

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Категория: Новости / В России

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