В Крыму чиновник отказался от взятки в 550 тыс. рублей

/В России/

В Крыму начали проверку после попытки подкупа чиновника Службы автомобильных дорог Крыма.

Представитель ООО «Институт «Имидис» предложил и передал замначальника по экономической безопасности службы взятку в 550 тыс. рублей. За деньги он просил не применять к нему санкции из-за ненадлежащего исполнения условий договора на выполнение диагностики и оценки технического состояния дорожных инженерных сооружений. Чиновник отказался от взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

В отношении фирмы возбудил административное дело по незаконному вознаграждению от имени юридического лица. Материалы направили мировому судье Киевского судебного района Симферополя.

Источник: yuga.ru