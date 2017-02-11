Мэр Екатеринбурга заявил о росте числа побоев после декриминализации

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Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман в своем фейсбуке сообщил о почти трехкратном росте семейного насилия после принятия закона о декриминализации побоев.

«Первые ласточки. Закон о декриминализации побоев дал первые результаты. До внесения и вступления в силу этого закона полиция Екатеринбурга выезжала на бытовые конфликты и семейное насилие 120–130 раз в сутки, сразу после принятия закона количество вызовов увеличилось до 300–350 в сутки», — написал он.

По его словам, данный закон «восприняли так: было нельзя, а стало можно». В комментариях к записи он также отметил, что те, кто обслуживают подобные вызовы, «считают, что страх пропал».

Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье 7 февраля.

Источник: gazeta.ru