Остров на Курилах назвали в честь генерала Деревянко. Он подписал акт о капитуляции Японии

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Пять безымянных островов Курильской гряды получили названия, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"В соответствии с федеральным законом "О наименовании географических объектов" и на основании предложений Сахалинской областной Думы, а также для увековечения памяти генерал-лейтенанта Деревянко К.Н, генерал-лейтенанта Гнечко А.Р, государственного деятеля, дипломата Громыко А.А, государственного деятеля, губернатора Фархутдинова И.П. и капитана дальнего плавания Щетининой А.И. присвоить наименования географическим объектам, расположенным на территории Сахалинской области…", - говорится в сообщении.

Предложения о наименовании островов подготовило Сахалинское отделение Русского географического общества. Как сообщил ТАСС его председатель Сергей Пономарев, из предложенных полутора десятков названий, имена присвоены первым пяти. Работа по присвоению названий будет продолжена.

У России и Японии существует территориальный спор в связи с четырьмя островами Курильской гряды, которые после завершения Великой Отечественной войны перешли под контроль СССР. Территориальный спор является главным препятствием для подписания между РФ и Японией мирного договора, который со времени капитуляции Токио в 1945 году так и не был заключен. Территориальная принадлежность островов, которым по решению правительства РФ 11 февраля присвоены названия, никем не оспаривается.

Кузьма Деревянко принимал активное участие в Великой Отечественной войне и, в частности, командовал войсками во время битвы на Курской дуге. Он был представителем СССР при штабе генерала Макартура, а 2 сентября 1945 года представлял СССР при подписании акта о капитуляции Японии. Деревянко готовил отчет о применении ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки и несколько раз посещал разрушенные города, где подвергся радиоактивному облучению. В 1954 году он умер от рака.

Источник: tass.ru