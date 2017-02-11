В Саратове задержали двух мужчин за попытку изнасилования фельдшера «скорой помощи»

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Полиция Саратова выясняет обстоятельства нападения пятерых мужчин на медсестру "скорой помощи" в центре Саратова в субботу днем, сообщил пресс-секретарь регионального Минздрава Александр Колоколов.

"По предварительной информации, на станцию "скорой помощи" поступил звонок из дома на улице Шелковичная, звонивший сообщил о том, что у него гипертонический криз и вызвал бригаду "скорой помощи". "Скорая" приехала на вызов, из автомобиля вышла фельдшер, девушка 27 лет, поднялась в квартиру, позвонила, ей открыли мужчины, их было пять человек", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что инцидент произошел в 14:40 во Фрунзенском районе Саратова.

По словам пресс-секретаря регионального Минздрава, присутствующие в квартире мужчины попытались изнасиловать девушку, но она успела забежать в ванную комнату и там запереться. Из ванной фельдшер вызвала полицию по своему мобильному телефону, полиция приехала вовремя, мужчины задержаны. Этот инцидент находится на личном контроле у министра здравоохранения Саратовской области. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, Следственное управление СК России по Саратовской области сообщает, что инцидент произошел 11 февраля в квартире на улице Шелковичной. После приезда по вызову девушки-фельдшера приятели мужчины, которому стало плохо, начали делать ей предложения интимного характера. Об этом она пожаловалась в правоохранительные органы. По факту произошедшего проводится проверка.

Источник: interfax.ru