Губернатор заявил, что содержать пенсионеров должны их дети, а не государство

/В России/

На заседании коллегии министерств в городской администрации губернатор региона Анатолий Артамонов сделал весьма смелое и резонансное заявление.

Обсуждая текущее экономическое положение, глава региона отметил, что сегодня совокупное богатство Калужской области растет, ведь на улицах уже якобы не встретишь старых отечественных машин. Однако при этом многие пенсионеры перебиваются с хлеба на воду.

Губернатор не стал вдаваться в подробности, не стал и приводить в пример ни нищенские размеры пенсий калужан, ни стоимость услуг ЖКХ, лекарств и даже еды. Глава региона обвинил в бедности самих стариков. По мнению Анатолия Артамонова, пенсионерам следовало воспитывать достойно своих детей. Именно они и должны бы содержать своих родителей, а не государство.

"А мы все думаем так: коль человек состарился, дети побоку, а должен кто-то содержать нас с вами, так не должно быть", - отметил он.

Источник: kaluga-poisk.ru