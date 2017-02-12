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Сайт Минздрава РФ подвергся массированной атаке хакеров

Официальный сайт Минздрава России подвергся массированной хакерской атаке . Об этом сообщил директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.

"Технические службы Минздрава России отразили самую масштабную за последние годы хакерскую атаку", - сказал он.

По его словам, накануне ночью информационные ресурсы Минздрава подверглись массированной хакерской DDoS-атаке, которая в пиковом режиме достигала 4 млн запросов в минуту.

Салагай отметил, что в результате атаки хакеров, сайт Минздрава не работал примерно 14 минут. "Никаких последствий данная атака не имела, за исключением необходимости временного отключения официального сайта Министерства", - уточнил он.
Кроме того, "какие-либо персональные данные или данные, составляющие врачебную тайну, не были затронуты атакой, поскольку находятся в защищенной части сети, не связанной с интернетом".

По поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой все информационные ресурсы Министерства были дополнительно протестированы. "Все работает в штатном режиме", - подчеркнул Салагай.

Источник: tass.ru

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Категория: Новости / В России

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Технические службы Минздрава России отразили самую масштабную за последние годы хакерскую атаку