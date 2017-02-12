Зарубежные спецслужбы не прекращают попыток завербовать российских дипломатов

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Российским дипломатам, в том числе в странах Европы и США, по-прежнему поступают предложения о вербовке, зачастую это делается бесцеремонно, в присутствии членов семьи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Бывают периоды, когда некоторые из наших партнеров, закусив удила, решают почему-то нас наказывать, как было с теми 35 дипломатами, которых выслал президент США Барак Обама, срывая на нас за что-то обиду, наверное, за поражение кандидата от демократической партии, которое даже нельзя представить себе. Подходы к нашим дипломатам с предложениями завербовать их и перейти на отношения сотрудничества не прекращаются", — сказал Лавров в интервью телеканалу НТВ.

По его словам, такие попытки " не прекращались даже в лучшие времена, в том числе в США и европейских странах". "Очень часто это делается бесцеремонно, в присутствии членов семьи. К этому, конечно, необходимо относиться как к неприемлемым методам", — сказал глава МИД.

Лавров отметил, что "в прошлом году еще при администрации президента США Обамы было несколько таких подходов", и каждый раз Москва "обращает на это внимание".

"Взамен они жалуются, что здесь обижают их дипломатов. Но то, как здесь работают американские дипломаты — это отдельная тема. У них здесь гораздо более комфортный режим для деятельности, нежели чем тот режим, который они создали в последние пару лет вокруг нашего посольства и наших консульских учреждений в США", — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

В январе Лавров говорил, что за последние несколько лет активность по попыткам вербовки российских дипломатов в США нарастала. Так, в апреле 2016 года спецслужбы США пытались завербовать советника-посланника посольства РФ в Вашингтоне. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия предала огласке эту информацию из-за недружественной риторики уходящей администрации США, в Кремле сожалеют, что США оказывают давление на загранпредставительства РФ и зачастую собирают разведывательную информацию весьма агрессивными методами.

Источник: ria.ru