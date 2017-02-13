Разведчики ЮВО отработают навыки использования современной техники по поиску и уничтожению целей условного противника

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В Южном военном округе (ЮВО) начались масштабные лагерные сборы подразделений и воинских частей войсковой разведки.

Разведчики ЮВО в течение месяца будут совершенствовать полевую выучку на девяти полигонах в Ростовской и Волгоградской областях, Ставропольском крае, Крыму, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Армении и Абхазии.

В полевых занятиях задействовано свыше 2 тыс. военнослужащих разведывательных подразделений и более 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь», бронетранспортеры БМП-3, комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

Особое внимание в ходе учебных мероприятий уделяется освоению современных видов вооружения и отработке тактических приемов при проведении разведывательных мероприятий. Военнослужащие отработают действия в составе разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника, тактику проведения поиска, засад и налетов, освоят современные средства топографической системы контроля и навигации, новейшие средства связи и наблюдения.

В ходе практических занятий будут использованы возможности станции ближней разведки СБР-3, которая позволяет обнаружить личный состав, вооружение и военную технику противника при отсутствии визуальной видимости в любых метеоусловиях на расстоянии до 3 тыс. метров. В ходе специальных тренировок разведчики отработают навыки наведения бомбардировочной авиации на цели условного противника с использованием КРУС «Стрелец».

В ходе лагерных сборов также пройдет 1-й отборочный этап Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки», в ходе которого разведчики совершат марш-броски, преодолеют комплекс препятствий «Тропа разведчика» и отработают основные способы ведения разведки.

Итогом учебных мероприятий в полевых условиях станут соревнования, в результате которых будут определены лучшие подразделения войсковой разведки в объединениях военного округа.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа