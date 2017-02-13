Специалисты РХБ защиты ЮВО впервые примут участие в конкурсе «Белое солнце»

/В России/

В Южном военном округе (ЮВО) начались лагерные сборы специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) объединений, соединений и частей военного округа.

Лагерные сборы войск РХБ защиты проводятся на полигонах в Волгоградской области, Северной Осетии и в Крыму.

В учебных мероприятиях задействовано свыше 1,8 тыс. военнослужащих и около 400 единиц вооружения и военной техники, в том числе новейшие образцы ВВТ – машины химической разведки РХМ-6 (применяются для дистанционного обнаружения отравляющих и радиоактивных веществ), авторазливочные станции АРС-14КМ (применяется для специальной обработки ВВТ), термодымовая аппаратура ТДА-3 (применяется для постановки аэрозольных завес), а также реактивные пехотные огнеметы различных модификаций.

Основными целями лагерных сборов военнослужащих войск РХБ защиты являются совершенствовани е навыков полевой выучки, освоение современных образцов ВВТ и проведение первого отборочного этапа всеармейских конкурсов «Безопасная среда» (среди подразделений РХБ разведки) и «Белое солнце» (среди военнослужащих огнеметных подразделений).

Конкурс «Белое солнце» впервые в этом году будет проведен в рамках Армейских международных игр АРМИ-2017.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ЮЖНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА