На Юге установили несколько антирекордов по платежной дисциплине
Специалисты аналитического портала «Объединенного кредитного бюро» опубликовали результаты исследования платежной дисциплины российских регионов по итогам 2016 года.
Общий объем просроченной задолженности за год вырос на 13%, с 1,15 до 1,30 трлн руб.
Увеличился, в том числе, объем долгов с просрочкой более 90 дней - на те же 13%, составив 1,26 трлн рублей. По данным аналитиков ресурса, южные регионы установили несколько антирекордов.
Самые высокие показатели доли просроченной задолженности от общего объема ссудного долга населения были зафиксированы в Ингушетии - 53,2%, или 2,7 млрд рублей. При этом практически все лидеры по этому показателю тоже из ЮФО и СКФО: Карачаево-Черкесия – 27,6% (5,5 млрд рублей), Калмыкия – 23,8% (4,6 млрд рублей), Кабардино-Балкария – 23,1% (6,9 млрд рублей) и Адыгея – 20,6% (4,1 млрд рублей), Краснодарский край – 19,6% (55,8 млрд рублей), Астраханская область – 19,3% (10,5 млрд рублей), Ростовская область – 18,4% (35,9 млрд рублей). Разбавили южные регионы в этом антирейтинге только Калининградская и Кемеровская области.
Республика Калмыкия также заняла первое место по темпам роста объемов просроченной задолженности, увеличив этот показатель на 108%. В этом же списке лидеров оказались Чеченская республика (+21%) и Адыгея (+21%).
Источник: http://expertsouth.ru/