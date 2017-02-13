На Юге установили несколько антирекордов по платежной дисциплине

/В России/

Специалисты аналитического портала «Объединенного кредитного бюро» опубликовали результаты исследования платежной дисциплины российских регионов по итогам 2016 года.

Общий объем просроченной задолженности за год вырос на 13%, с 1,15 до 1,30 трлн руб.

Увеличился, в том числе, объем долгов с просрочкой более 90 дней - на те же 13%, составив 1,26 трлн рублей. По данным аналитиков ресурса, южные регионы установили несколько антирекордов.

Самые высокие показатели доли просроченной задолженности от общего объема ссудного долга населения были зафиксированы в Ингушетии - 53,2%, или 2,7 млрд рублей. При этом практически все лидеры по этому показателю тоже из ЮФО и СКФО: Карачаево-Черкесия – 27,6% (5,5 млрд рублей), Калмыкия – 23,8% (4,6 млрд рублей), Кабардино-Балкария – 23,1% (6,9 млрд рублей) и Адыгея – 20,6% (4,1 млрд рублей), Краснодарский край – 19,6% (55,8 млрд рублей), Астраханская область – 19,3% (10,5 млрд рублей), Ростовская область – 18,4% (35,9 млрд рублей). Разбавили южные регионы в этом антирейтинге только Калининградская и Кемеровская области.

Республика Калмыкия также заняла первое место по темпам роста объемов просроченной задолженности, увеличив этот показатель на 108%. В этом же списке лидеров оказались Чеченская республика (+21%) и Адыгея (+21%).

Источник: http://expertsouth.ru/