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/В России/

Шойгу подтвердил готовность Минобороны РФ построить парк «Патриот» в Крыму

Врио губернатора Крыма Дмитрий Овсянников сообщил, что министр обороны России подтвердил готовность военного ведомства построить в Севастополе парк «Патриот».

В данный момент, сообщил Овсянников, идет обсуждение и выбор участка для строительства парка, рассматриваются участки в составе земель военного ведомства, также администрация города готова предоставить землю. Представители Крыма отмечают, что появление парка «Патриот» в Севастополе станет важным событием для полуострова. Во время телефонного разговора с заместителем председателя правительства РФ министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что в Севастополе появится военно-патриотический парк, добавил Овсянников.

Источник: https://riafan.ru

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Категория: Новости / В России

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