Правительство Севастополя поддерживает развитие Севастопольского казачьего округа

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В рамках рабочей встречи руководителей исполнительной и законодательной власти города с представителями казачества Главе Севастополя Дмитрию Овсянникову представлен План развития Севастопольского казачьего округа. Он сформирован в рамках реализации Стратегии развития государственной политики в отношении российского казачества до 2020 года, утвержденной Президентом России Владимиром Путиным.

Участники встречи обсудили деятельность казачьих обществ на 2017 год, организацию системы военно-патриотической и воспитательной работы с молодежью, направления службы, которую могут нести севастопольские казаки.

В частности свыше 1300 севастопольских казаков в 2016 году были привлечены к обеспечению охраны общественного порядка совместно с сотрудниками полиции. Представителями Севастопольского казачества создано Добровольное пожарное общество. В 2017 году Главное управление МЧС по городу Севастополю планирует передачу двух автомобилей для обеспечения работы добровольной пожарной команды в труднодоступных населенных пунктах.

В рамках программы развития казачества из городского бюджета будут выделены средства на финансирование деятельности казачьих обществ города.

«Правительство благодарит вас за работу на благо Севастополя. Вы помогаете охранять общественный порядок в городе и способствуете военно-патриотическому воспитанию молодежи. Мы готовы в дальнейшем поддерживать казачество Севастополя», – отметил Дмитрий Овсянников, обращаясь к представителям Севастопольского казачьего округа.

Источник: Правительство Севастополя