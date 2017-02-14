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Правительство Севастополя поддерживает развитие Севастопольского казачьего округа

В рамках рабочей встречи руководителей исполнительной и законодательной власти города с представителями казачества Главе Севастополя Дмитрию Овсянникову представлен План развития Севастопольского казачьего округа. Он сформирован в рамках реализации Стратегии развития государственной политики в отношении российского казачества до 2020 года, утвержденной Президентом России Владимиром Путиным.

Участники встречи обсудили деятельность казачьих обществ на 2017 год, организацию системы военно-патриотической и воспитательной работы с молодежью, направления службы, которую могут нести севастопольские казаки.

В частности свыше 1300 севастопольских казаков в 2016 году были привлечены к обеспечению охраны общественного порядка совместно с сотрудниками полиции. Представителями Севастопольского казачества создано Добровольное пожарное общество. В 2017 году Главное управление МЧС по городу Севастополю планирует передачу двух автомобилей для обеспечения работы добровольной пожарной команды в труднодоступных населенных пунктах.

В рамках программы развития казачества из городского бюджета будут выделены средства на финансирование деятельности казачьих обществ города.

«Правительство благодарит вас за работу на благо Севастополя. Вы помогаете охранять общественный порядок в городе и способствуете военно-патриотическому воспитанию молодежи. Мы готовы в дальнейшем поддерживать казачество Севастополя», – отметил Дмитрий Овсянников, обращаясь к представителям Севастопольского казачьего округа. 

Источник: Правительство Севастополя

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Категория: Новости / В России

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