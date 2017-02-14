Минфин поддержал введние штрафа за перевозку самогона

/В России/

Перемещение крепкой немаркированной алкогольной продукции в России скоро может стать административным правонарушением, такой законопроект поддержал Минфин как один из пунктов «дорожной карты» по стабилизации ситуации на алкогольном рынке в письме, адресованном правительству.

В качестве обоснования проекта, разработанного группой сенаторов, приводятся участившиеся случаи незаконного оборота казахстанской водки, в частности ее перемещение через границу на территории России. Речь идет о спиртосодержащей продукции крепостью более 28%, не маркированной в соответствии с российским законодательством, в том числе пищевой.

Норму предлагается не распространять на относительно небольшие объемы жидкости: 5 литров на одного человека. Также предлагается запретить розничную продажу спиртосодержащей продукции через торговые автоматы.

Юристы называют перемену в законодательстве существенной и отмечают, что под запрет, придуманный для кустарного алкоголя, могут попасть и автомобильные «незамерзайки», купленные у дороги, и любые другие немаркированные жидкости.

«Ситуация на самом деле намного серьезнее, чем можно себе представить», — заявил партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко.

Он подчеркнул, что низкотемпературные стеклоомывающие жидкости обычно содержат не менее 30% спирта. Получается, что законопроект распространяется и на них.

Источник: gazeta.ru