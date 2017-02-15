Больше всего детей рождается в Тыве, Чечне и Ингушетии

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Общественная палата РФ составила Национальный рейтинг рождаемости, согласно которому лидерами стали Тыва, Чечня и Ингушетия, аутсайдерами – Ленинградская, Псковская и Магаданская области. По мнению составителя рейтинга, члена ОП РФ, руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, этот документ поможет представителям как региональной, так и федеральной власти скорректировать соответствующие социальные программы.

В десятку лидеров вошли Тыва, Чечня, Ингушетия, Дагестан, Ненецкий автономный округ, Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Бурятия.

Среди регионов с самыми низкими демографическими показателями –Ленинградская, Псковская, Магаданская, Смоленская, Орловская, Брянская, Волгоградская области, Мордовия, а также Тульская и Тамбовская области.

Данные рейтинга приведены на основании открытых источников и ведомственной статистики (до 1 января 2016 года). Итоговый балл складывался из пяти критериев: рождаемость, прирост населения, число детей на одну женщину, количество искусственных прерываний беременности, уровень социального комфорта для рождаемости.

Как выяснилось, наиболее комфортная среда для рождения детей – в Белгородской области, Санкт-Петербурге и Тамбовской области. Самый низкий уровень соцкомфорта — в Москве, Иркутской области и Чечне.

Интересно, что лишь в четырех регионах (5%) соотношение на одну женщину – трое детей: это Тыва, Чечня, Алтай и Ненецкий автономный округ. По двое детей рожают в 16 регионах (19%), и в 65 субъектах РФ (76%) – по одному.

«Рейтинг рождаемости – первая практика, когда мы в этом вопросе конкретизируем ситуацию в регионах. Анализ показал нам, что только в половине субъектов наблюдается положительная динамика. Мы хотели бы, чтобы в этом вопросе статистика не размазывалась, «как сливки по торту», – мы должны выделить проблемные регионы и уделять им более пристальное внимание. Важно, чтобы региональная и федеральная практика в вопросах укрепления и сбережения человеческого капитала была более качественной и адресной», – отметил Султан Хамзаев.

По его словам, необходимость рейтинга объясняется такими угрозами, как демографическая яма и повышенная смертность.

«Мы свели в один рейтинг несколько важных критериев. И в первую очередь он нужен нам для того, чтобы у представителей региональной и федеральной власти был более трезвый, качественный и ответственный анализ ситуации», – добавил Хамзаев.

Источник: Общественная палата РФ