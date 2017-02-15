Самый высокий "средний чек" по автокредиту в Москве и Краснодарском крае 

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Объединенное Кредитное Бюро подвело итоги кредитной активности регионов в 2016 г.

Всего по данным Объединенного Кредитного Бюро в 2016 г. банки выдали 25,83 млн. новых кредитов общим объемом более 3,25 трлн. руб. В целом по стране объем кредитования вырос на 28%, количество новых кредитов на 14%.

На первую десятку регионов пришлось порядка 45% всех выданных в 2016 г. кредитов, в денежном выражении это 51% всех выдач.

По объемам кредитования традиционно лидирует Москва и Московская обл., на которую приходится 17% всех объемов кредитования (2,43 млн. кредитов на сумму 541,79 млрд. руб). На втором месте по объемам выдач – Санкт-Петербург и Ленинградская обл. (1,16 млн. кредитов на 180,21 млрд. руб.), замыкает тройку Тюменская область с учетом ХМАО и ЯНАО (1,06 млн. кредитов на 156,27 млрд. руб.). Также в десятку наиболее кредитно-активных регионов по объемам кредитования вошли Свердловская обл., Краснодарский край, Башкортостан, Татарстан, Ростовская, Нижегородская и Челябинская области.

Лидером по годовым темпам роста кредитования стал Татарстан, объемы выросли на 33%, а количество на 26% по сравнению с 2015 г. Самые низкие темпы роста отмечены в Башкортостане, где объемы и количество выросли на 15%.

По выдачам кредитов наличными в тройку лидеров вошли Москва (1,26 млн. кредитов на 242,25 млрд. руб.), Санкт-Петербург (879,58 тыс. кредитов на 98,84 млрд. руб.) и Тюменская обл. (681,05 тыс. кредитов на 78,75 млрд. руб.). По размеру средней суммы выданного кредита наличными опять же лидирует столичный регион – 192 тыс. руб., также в тройку входят Тюменская обл. – 115 тыс. руб. и Свердловская обл. – 114 тыс. руб.

По объемам ипотечного кредитования в тройке оказались: Москва (59,5 тыс. кредитов на 175,37 млрд. руб.), Санкт-Петербург – (36,79 тыс. кредитов на 73,64 млрд. руб.) и Тюменская обл. (28,44 тыс. кредитов на 52,63 млрд. руб.). Эти же регионы лидируют по размеру "среднего чека". В Москве он составил 2,95 млн. руб., в Санкт-Петербурге – 2,00 млн. руб., в Тюменской обл. – 1,85 млн. руб.

Автокредиты наиболее активно выдавались в Москве (53,5 тыс. на 51,24 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (29,7 тыс. кредитов на 22,99 млрд руб.) и Татарстане (16,4 тыс. кредитов на 9,01 млрд. руб.). Самый высокий "средний чек" по автокредиту отмечается в Москве – 957 тыс. руб., Краснодарском крае – 823 тыс. руб. и Санкт-Петербурге – 776 тыс. руб.

По объему кредитных карт в тройку лидеров вошли Москва (966,46 тыс. карт с лимитом более 64,79 млрд. руб.), Санкт-Петербург (400,38 тыс. карт с лимитом 24,67 млрд. руб.) и Краснодарский край (333,19 тыс. карт на 15,42 млрд. руб.). Самые высокие лимиты по картам получали заемщики Москвы – 67 тыс. руб., Санкт-Петербурга – 62 тыс. руб. и Тюменской обл. – 54 тыс. руб.

Источник: Объединенное Кредитное Бюро