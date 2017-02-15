Более 350 обращений поступило на горячую линию ОП РФ по жалобам на действия коллекторов за три недели работы

/В России/

Горячая линия «Коллектор-контроль» была открыта в ОП РФ 25 января 2017 года. За это время на нее поступило 364 звонка. В основном сами должники жалуются на частые звонки от коллекторов.

Также поступают обращения с жалобами на действия коллекторов в отношении граждан, которые не оформляли кредиты, либо их задолженности уже погашены.

Горячая линия открылась в связи с изменениями в Федеральном законе «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», вступившими в силу 1 января 2017 года, а также увеличением числа обращений граждан, посвященных проблеме коллекторов.

Член Общественной палаты РФ Анатолий Кучерена отметил, что сейчас действует система жесткого контроля коллекторских агентств, например, ранее судимые граждане не вправе заниматься этой деятельностью, а сама эта деятельность строго регламентирована законом.

«Общественная палата России будет осуществлять жесткий общественный контроль за тем, как работают коллекторы, как соблюдается закон, и обращения, которые будут поступать в ОП РФ, будут на особом контроле. Все вопросы, которые касаются коллекторской деятельности, сообщения о поведении коллекторов мы принимаем на горячую линию и будем оказывать правовую поддержку гражданам», — подчеркнул Кучерена.

С помощью горячей линии «Коллектор-контроль» будет осуществляться мониторинг правоприменительной практики закона. Все поступившие обращения будут проработаны и переданы в соответствующие органы.

Если вы столкнулись с неправомерными действиями коллекторов, обращайтесь на горячую линию ОП РФ по номеру 8-800-737-77-66. Звонок из любого региона России бесплатный. Время работы горячей линии: пн-чт – с 9 до 18, пт – с 9 до 16:45 (MSK).