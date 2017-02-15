Экипажи боевых вертолетов отработали задачи доставки грузов в труднодоступные районы

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В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи боевых Ми-28Н и Ка-52, транспортно-боевых Ми-8АМТШ и многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 авиаполка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, выполнили ряд специальных задач в условиях горно-лесистой и равнинной местности.

Летчики отработали огневую поддержку штурмовых отрядов, сопровождение колонн при выдвижении, переброску и высадку тактического воздушного десанта, доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в труднодоступные участки лесного массива и горной местности.

Кроме того, пилоты сдали нормативы по обнаружению и распознаванию различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника.

Также экипажи и подразделения наземных служб отработали порядок действий по подготовке к передислокации авиационной техники на запасные и оперативные аэродромы.

В проведении учебно-тренирово чных полетов было приняли участие около 40 военнослужащих, было задействовано более 10 вертолетов армейской авиации ЮВО.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа