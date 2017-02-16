В Плехановском университете обсудили будущее высшего образования

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В рамках празднования 110-летия первого российского экономического вуза - РЭУ имени Г.В. Плеханова прошел Деловой завтрак «Будущее высшего образования и развитие университетов».

Приглашая к дискуссии, ректор Плехановского университета Виктор Гришин напомнил о тех многочисленных переменах в жизни страны и вуза, которые предъявляли новые требования к первому экономическому университету страны: «Само создание университета в начале прошлого века было продиктовано тем временем, когда в экономике России произошел большой подъем. Ее рост составлял 7, 8, 9 % в год, активно развивалась промышленность. В послевоенные годы мы приняли на себя важнейшую ответственность за подготовку кадров, которым предстояло строить экономику страны фактически с нуля. Наконец, в 90-е Университет воспитывал кадры, которые должны были перевести экономику на рыночные отношения. Думаю, эти и другие вызовы сделали нас конкурентным, востребованным Университетом, и сегодня мы имеем возможность делиться опытом не только в России, но и за рубежом. И хотя мы не гонимся за рейтингами, Университет стабильно входит в 20 - ку лучших вузов стран Центральной и Восточной Европы. Сегодня мы собрались, чтобы вместе подумать о будущем».

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева, открывая обсуждение о перспективах высшей школы, подчеркнула важность повышения требований к экономическому образованию на всех уровнях: «На следующий год на 100 выпускников школ предусмотрено 57 бюджетных мест. То есть 57 из 100 учеников займут бюджетные места в вузах, при этом министерство и дальше будет стараться обеспечить конкурсный прием. Я считаю необходимым поддерживать высокий бал ЕГЭ, особенно в области экономического образования. Сегодня нельзя не отметить, что РЭУ - это динамически развивающаяся система, университет, который готовит разных специалистов, и мы все знаем, сколько общественно-государственных и политических деятелей было воспитано в этих стенах. Вуз наращивает свой потенциал, улучшает свои показатели и сочетает инновации и традиции в своем обучении из года в год».

Гостями Делового завтрака стали представители органов власти и руководители крупных корпораций, в том числе: министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, финансовый омбудсмен Павел Медведев, президент РСПП Александр Шохин, а также именитые выпускники Плехановского университета : заместитель руководителя аппарата Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев. В формате открытой дискуссии они обсудили факторы, формирующие требования к образовательной системе и «перезагрузку» профессиональных возможностей.

Активное участие в обсуждении приняли представители академического сообщества, в том числе ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, ректор РАНХиГС Владимир Мау, ректор Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Эскиндаров, ректор РГСУ Наталья Починок, ректор РГГУ Евгений Ивахенко, ректор МГТУ им Н.Э. Баумана Анатолий Александров, ректор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Виктор Мартынов, ректор Московского государственного института культуры Иван Лобанов, ректор НИТУ МИСиС Алевтина Черникова, ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адлат Мурадов Джалал оглы, директор Люксембургской школы бизнеса Ньявро Марин.

Программа Делового завтрака включила следующие вопросы:

· Высшее образование: необходимый минимум или дань традиции?

· Какова роль высшего образования в обеспечении благосостояния граждан?

· Какие требования предъявляют общество и экономика к высшему образованию?

· В чем будет состоять миссия университетов в будущем?

· Каковы возможные пути и способы трансформации университетов?

· Какой опыт обучения в университете нужно сформировать для того, чтобы выпускники были востребованы?

Отвечая на один из вопросов, генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов отметил, что «сегодня нельзя выделить какое-то одно приоритетное качество для специалиста, однако важнейшее – это обучаемость. Если студент, обучающийся в институте, считает, что все в жизни у него сложилось, его ждет разочарование. Потому что специалист, который не в состоянии принимать на себя решение той или иной задачи только поскольку она не была известна ранее, он не сможет дальше продвинуться по карьерной лестнице. Сейчас время непрерывного и прикладного развития. Для этого мы создали в Плехановском университете базовую кафедру, которая ведет подготовку и переподготовку специалистов».

В качестве своеобразного подведения итогов Делового завтрака гостям предложили присоединиться к всероссийскому опросу о тенденциях высшего образования, ранее инициированному РЭУ им. Г.В. Плеханова в онлайн режиме