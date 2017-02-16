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Корабли и морская авиация Балтийского флота выполнили задачи в море

В рамках выполнения элементов курсовой задачи К-2 корвет Балтийского флота «Бойкий» во взаимодействии с морской авиацией Балтийского флота отработал в морских полигонах артиллерийские стрельбы.

На начальном этапе выхода в море экипаж корвета решал учебно-боевые практические задачи и выполнил более 10 артиллерийских стрельб по воздушным и морским целям из 100 и 30-миллимитровых артиллерийских комплексов.

Также моряки Балтийского флота провели учение по постановке радиоэлектронных помех, отработали маневренные элементы – прохождение корабля в узкости. Кроме этого экипаж отработал элементы борьбы за живучесть корабля на ходу.

На следующем этапе учения, корвет обеспечил тренировки экипажей противолодочной авиации при выполнении взлета и посадки вертолетов Ка-27 на палубу. Для летчиков смешанной вертолетной эскадрильи – это первые в этом году масштабные полеты с посадкой на палубу корабля. В рамках учения экипажами вертолетов совершено более 50 посадок на корвет в дрейфе и на ходу.

Помимо посадок на палубу «Бойкого», летчики отработали тактические приёмы поиска и слежения за подводными лодками условного противника.

Источник: Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

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Категория: Новости / В России

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