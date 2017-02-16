Разведчики ЮВО приступили к проведению полевого выхода в Северной Осетии

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На общевойсковом полигоне «Тарское» в Республике Северная Осетия - Алания разведчики 58 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе Закавказье, приступили к проведению полевого выхода.

В учениях задействовано более 500 войсковых разведчиков мотострелковых бригад, дислоцированных в Республиках Чечня, Дагестан, Северная Осетия и Южная Осетия.

Во время полевого выхода разведчики проведут занятия по тактико-специаль ной, воздушно-десантн ой подготовке и вождению боевых машин. Они также выполнят упражнение учебных стрельб из стрелкового оружья и штатного вооружения боевых машин.

Особое внимание в ходе полевого выхода уделяется индивидуальной подготовке разведчиков, совершенствовани ю навыков умелого применения вооружения и военной техники, технических средств разведки, освоению приемов жизнеобеспечения и маскировки при выполнении боевых задач.

Военнослужащие отработают приёмы и способы ведения разведки в сложной обстановке как днём, так и ночью в любых погодных условиях. Кроме того, разведчики выполнят задачи противодействия диверсионно-разв едывательным группам условного противника.

Для более эффективного ведения разведки военнослужащие применят комплекс разведки, управления и связи «Стрелец», который обеспечивает решение основных задач боевого управления, связи и передачи информации, выработки данных для применения оружия.

Кроме этого, разведчики освоят модернизированны е малогабаритные навигационные приборы индивидуального пользования «Грот-М» системы ГЛОНАСС.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ЮЖНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА