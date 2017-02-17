Зенитчики Балтийского флота выполнили стрельбы из комплексов «Панцирь-С1»

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Зенитное подразделение Балтийского флота, оснащенное новейшими самоходными зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) «Панцирь-С1», совершило многокилометровый марш на один из полигонов в Калининградской области, где выполнило боевые стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и средства воздушного нападения условного противника.

Стрельбы проводились в рамках проведения этапа конкурса по полевой выучке подразделений ПВО «Ключи от неба». В качестве целей использовались макеты вертолета и бронетранспортёр а, расположенные на значительном удалении от ЗРПК.

В ходе выполнения боевых стрельб мишени были успешно поражены из скорострельных пушек.

В общей сложности, в стрельбах было задействовано 4 единицы ЗРПК «Панцирь-С1» и порядка 100 военнослужащих соединения ПВО Балтийского флота.

На вооружении соединений ПВО Балтийского флота стоят зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», установленные на шасси КамАЗ-6560. По своим тактико-техничес ким характеристикам комплексы способны поражать ракетным боезапасом воздушные, наземные и морские цели, находящиеся на различном удалении на высоте до 15 километров. Эффективная дальность стрельбы артиллерией составляет 4 километра. При этом скорострельность 30-мм артиллерийского зенитного автомата составляет до 5 тысяч выстрелов в минуту.

Справочно:

ЗРПК «Панцирь С1» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатич еской и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Его боевые возможности обеспечивают эффективную борьбу с любыми типами пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения, в том числе и вооруженных авиационным бортовым высокоточным оружием.

Источник: Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту