В России возрождён проект лазерного комплекса «Сжатие»

/В России/

Объединение «Астрофизика» (входит в холдинг «Швабе») разрабатывает малогабаритный мобильный лазерный комплекс (МЛК), способный на расстоянии нескольких десятков километров ослеплять оптику самолетов и вертолетов, головки самонаведения ракет, а также оптико-электронные системы танков, бронемашин и противотанковых ракетных комплексов, сообщают Известия.

«В настоящее время комплекс находится в высокой степени готовности. Правда, точные сроки окончания работ и характеристики машины я назвать не могу», – сказал газете один из осведомленных источников.

«МЛК – это развитие систем 1К11 "Стилет" и 1К17 "Сжатие". Последняя была разработана и принята на вооружение в начале 1990-х годов. Но из-за высокой стоимости система "Сжатие" не стала массовой серийной машиной», – рассказали собеседники.

По их словам, одна машина 1К17 могла защитить от самолетов, вертолетов и высокоточного оружия несколько танковых или мотострелковых рот. К настоящему времени сохранился единственный экземпляр комплекса «Сжатие», который находится в Военно-техническом музее в подмосковном селе Ивановское.

Он (комплекс) никого не убивает, ничего физически не разрушает. Хотя очень эффективно "глушит" оптико-электронные станции наблюдения, прицелы и головки самонаведения крылатых ракет и высокоточных боеприпасов.

*1К11 «Стилет» — советский самоходный лазерный комплекс для противодействия оптико-электронным приборам противника.

К11 «Стилет» до сих пор состоит на вооружении Российской армии, однако представлен в виде единственного выставочного экземпляра.

Источник: topwar.ru