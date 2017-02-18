Алексей Воевода объявлен послом III зимних Всемирных военных игр

/В России/

Официальным послом III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года, стал легендарный спортсмен, двукратный олимпийский чемпион по бобслею, многократный чемпион мира и победитель Кубка мира по армрестлингу, депутат Государственной Думы ФС РФ, заслуженный мастер спорта Алексей Воевода.

Миссией посла Игр наделяются люди-легенды, заслужившие авторитет и уважение в обществе своим талантом, уникальностью, упорством и преданностью интересам Родины. Ранее послами Игр уже были объявлены Елена Исинбаева, Никита Михалков, Светлана Хоркина, Светлана Ишмуратова, Софья Великая, Максим Цветков.

«Я горд стать послом III зимних Всемирных военных игр. Всемирные военные игры – это уникальное событие и в спортивном и в общественно-поли тическом смысле. Здесь можно проследить уникальную логику: «О спорт, ты – мир!», – любил повторять Пьер Де Кубертен. А мир во всем мире в условиях современных реалий во многом способны удержать могучие воины. Поэтому сплочение нации вокруг российского спортивного воинства, продвижение мирового армейского спорта и возвращающийся в Сочи дух благородного олимпизма способны, на мой взгляд, не только придать весомый импульс возрождению Российского державного патриотизма, но и способствовать мировой военно-политичес кой разрядке. Мирные соревнования воинов – это один из ключей предотвращения глобальной войны, которая в силу развития прогресса может стать последней в истории человечества! Поэтому наша с Вами общая задача – сделать Военные игры в Сочи лучшими в истории, обеспечив этим состязаниям долгое и успешное будущее! А поддержка, которую способен оказать наш народ, в силах настолько укрепить дух спортсмена, дух воина, что победить его в честной борьбе не удастся уже никому – я испытал это на себе в 2014-м! Наша Армия и Флот – главные союзники Российской Державы, отмечал более 130 лет назад Император Александр III Миротворец и это продолжает быть актуальным в наши дни! Как Посол III Всемирных военных игр хочу пожелать всем участникам силы, веры в себя, воли и неудержимого стремления к победе, а нашим бойцам – ещё раз доказать всему миру, что именно Российская Армия всех сильней…, не сделав при этом ни единого боевого выстрела! – заявил Алексей Воевода.

Миссия посла заключается в популяризации Игр как главной и основной площадки для выявления сильнейших спортсменов-воен нослужащих, представляющих свои страны.

«От лица ЦСКА и от себя лично я хотел бы поблагодарить Алексея Ивановича за то, что он согласился стать послом IIIзимних Всемирных военных игр», – прокомментировал начальник ЦСКА Михаил Барышев. – Это выдающийся спортсмен, отмечу, что он является заслуженным мастером спорта России сразу по двум видам спорта – бобслею и армрестлингу. Вместе с тем, Воевода – общественно-поли тический деятель, популяризатор здорового образа жизни и физической культуры, в которых он видит фундамент становления личности. Всё это говорит о том, что перед нами исключительный, уникальный человек. В бобслее Алексей Иванович был разгоняющим. Уверен, что и в рамках III зимних Всемирных военных игрон станет тем человеком, который придаст дополнительное ускорение процессу подготовки и продвижения Игр в славном своими олимпийскими традициями городе Сочи, родном городе Алексея Воеводы, где он не только вырос, но и многократно побеждал».

III зимние Всемирные военные игры – важнейшее международное спортивное событие, которое объединит около 1000 сильнейших представителей военного спорта из более чем 20 стран Европы и Азии, в том числе представителей армий НАТО.



СПРАВОЧНО:



Алексей Воевода – выдающийся российский спортсмен (бобслей, армрестлинг) и общественно-поли тический деятель, двукратный чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи в двойках и четверках, серебряный призер Олимпийских игр 2006 года в четверках, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в двойках, чемпион мира 2011 года в двойках.Родился в День 35-летия Победы в Великой Отечественной войне – 9 мая 1980 года, коренной сочинец.

В спорт Алексей был влюблен с детства. В пять лет он пошел в секцию восточных единоборств, занимался несколькими видами каратэ, а также дзюдо, в котором стал кандидатом в мастера спорта. После школы Алексей поступил на экономический факультет в сочинском филиале РУДН, но вскоре перевелся в Сочинский государственный университет, где окончил факультет туризма, сервиса и спорта. Первая спортивная слава пришла к Воеводе на стезе профессиональног о рукоборца: Алексей Иванович трижды становился чемпионом мира по армрестлингу, семь раз поднимал над головой Кубок мира, получил звание заслуженного мастера спорта России.

Затем Алексей Воевода перешел в бобслей, где также стал заслуженным мастером спорта России, выиграв все возможные награды разной пробы и на Олимпийских играх, и на чемпионатах мира и Европы.

С 2016 года – депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия».

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на играх XXI Олимпиады 2010 года в Ванкувере, Герой труда Кубани, Почетный гражданин города Сочи.

Источник: Пресс-центр III зимних Всемирных военных игр 2017 года