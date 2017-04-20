В Крым не пустили дикобраза и зеленую мартышку из Украины

/В России/

В Крым из-за опасности заражения африканской чумой повторно не пустили дикобраза, зеленую мартышку, а также а также двух собак и четырех котов без ветеринарных документов.

В первый раз животные не прошли контроль из-за вируса африканской чумы свиней, который был выявлен в Николаевской области Украины.

За прошедшую неделю государственные инспекторы отдела пограничного ветеринарного надзора на государственной границе РФ и транспорте управления Россельхознадзора по Республике Крым и городу Севастополь пресекли 94 попытки ввоза в Крым из Украины запрещенной продукции.

«В сумках и чемоданах граждан было обнаружено: 62 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 54,4 кг мяса птицы, 12,3 кг свинины, 49,5 кг сала, 15,3 кг готовой молочной продукции, 10 кг рыбной продукции и морепродуктов, 4,2 кг крольчатины, 7,4 кг говядины, 8,1 кг продукции пчеловодства и меда, 786 яиц», — сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Республике Крым и городу Севастополь.

Опасные товары и животные были возвращены на территорию Украины.

Источник: Юга.ру