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В Крым не пустили дикобраза и зеленую мартышку из Украины

В Крым из-за опасности заражения африканской чумой повторно не пустили дикобраза, зеленую мартышку, а также а также двух собак и четырех котов без ветеринарных документов.

В первый раз животные не прошли контроль из-за вируса африканской чумы свиней, который был выявлен в Николаевской области Украины. 

За прошедшую неделю государственные инспекторы отдела пограничного ветеринарного надзора на государственной границе РФ и транспорте управления Россельхознадзора по Республике Крым и городу Севастополь пресекли 94 попытки ввоза в Крым из Украины запрещенной продукции. 

«В сумках и чемоданах граждан было обнаружено: 62 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 54,4 кг мяса птицы, 12,3 кг свинины, 49,5 кг сала, 15,3 кг готовой молочной продукции, 10 кг рыбной продукции и морепродуктов, 4,2 кг крольчатины, 7,4 кг говядины, 8,1 кг продукции пчеловодства и меда, 786 яиц», — сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Республике Крым и городу Севастополь.

Опасные товары и животные были возвращены на территорию Украины.

Источник: Юга.ру

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Категория: Новости / В России

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