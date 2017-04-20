Депутаты Госдумы подготовили юридические основания для захоронения Ленина

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Депутаты Госдумы от «Единой России» и ЛДПР внесли законопроект, предусматривающий юридический механизм для захоронения останков Владимира Ленина.

По словам депутатов, законопроект приурочен ко дню рождения вождя большевиков 22 апреля.

Авторами инициативы стали Владимир Сысоев, Иван Сухарев, Александр Курдюмов, Евгений Марченко и Николай Брыкин, представляющий Госдуму в Верховном суде.

«Согласно поправкам в закон «О погребении», мы предусмотрели создание межведомственной комиссии, которая будет заниматься вопросом перезахоронения останков исторических личностей. Речь идёт о лидере большевиков Владимире Ленине, юридические основания для перезахоронения которого сейчас отсутствуют в правовом поле. Внесённый законопроект должен восполнить юридический пробел и наконец поставить точку в деле Ленина. Большинство граждан России поддержат такое решение», — пояснил инициативу RT Владимир Сысоев.

Накануне социологи «Левада-Центра» провели опрос, в ходе которого более половины респондентов высказались за захоронение Ленина.

Ранее в РПЦ заявили, что в вопросе захоронения тела Владимира Ленина необходимо дождаться «согласия в обществе».

Источник: RT