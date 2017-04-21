В Новороссийске пройдет краевой финал соревнований военно-спортивной «Лиги военно-патриотических клубов» ДОСААФ России

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Региональное отделение ДОСААФ России Краснодарского края в программе Армейских международных игр 2017 (АрМИ –2017) проводит 22 апреля 2017 года в городе–герое Новороссийске Финальные краевые соревнования «Лиги военно-патриотических клубов» по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и военизированной эстафете среди военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов.

Для участия в военно-спортивных соревнованиях прибудут 9 команд военно-патриотических клубов Краснодарского края, более 100 участников.

Воспитанники военно-патриотических клубов примут участие в обширной программе соревнований: стрельбе, плавании, разборке автомата, военизированной эстафете.

Место проведения соревнований: город-герой Новороссийск ул. Толстого 4, Новороссийская морская школа ДОСААФ России, стадион Центральный.

Торжественное открытие мероприятия - 22 апреля в 10.00 часов.

Источник: ДОСААФ