Открылись дополнительные Центры выдачи паспортов болельщиков для Кубка Конфедераций FIFA 2017 года

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Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает об открытии двух дополнительных Центров выдачи паспортов болельщиков в Краснодаре и Санкт-Петербурге. Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков обеспечат зрителям Кубка Конфедераций FIFA 2017 года возможность комфортного и быстрого получения документа в удобном для них месте.

Дополнительные Центры выдачи работают по тому же принципу, что и основные, расположенные в городах-участниках Кубка Конфедераций FIFA 2017 года: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Оформить паспорт болельщика можно в течение 12–15 минут. Кроме того, большое количество окон выдачи паспортов позволит эффективно справляться с пиковыми нагрузками при обращении в центры групп болельщиков.

Для получения паспорта болельщика необходимо заполнить анкету на сайте www.fan-id.ru или пройти процедуру регистрации в Центре выдачи паспорта болельщика. Далее в таком центре можно будет получить сам паспорт болельщика, который вместе с входным билетом обеспечит всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион. Также иностранным зрителям и лицам без гражданства паспорт болельщика обеспечит въезд на территорию Российской Федерации с целью посещения матчей без оформления визы.

Основные Центры выдачи паспорта болельщика были открыты в декабре 2016 года во всех городах-участниках Кубка КонфедерацийFIFA 2017 года. Выдача паспортов болельщика стартовала 1 февраля текущего года.

Напомним, что ответственным исполнителем по созданию и обеспечению функционирования системы идентификации футбольных болельщиков является Минкомсвязь России. В проекте также принимают участие Министерство спорта РФ, Министерство внутренних дел РФ, Федеральная служба безопасности РФ, Министерство иностранных дел РФ, Министерство транспорта РФ.

Источник: Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации