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МРК «Ливень» поразил морскую мишень залпом крылатых ракет

В соответствии с планом отработки плановых курсовых задач на одном из полигонов, расположенных в акватории Балтийского моря, малый ракетный корабль «Ливень» провел залповую ракетную стрельбу по условной морской цели условного противника.

Крылатые ракеты, выпущенные малым ракетным кораблем, поразили мишень имитирующую надводный корабль.

Ранее, в рамках выполнения  курсовой задачи малый ракетный корабль «Ливень» зенитно-ракетным комплексом «Оса» уничтожил воздушную и морскую цели условного противника.

Кроме этого МРК «Ливень» в составе группы ракетных кораблей соединения Балтийской ВМБ в ходе совместных выходов в море успешно выполнил артиллерийские стрельбы по малоразмерным целям и противовоздушной обороне из 76 и 30 миллиметровых артиллерийских установок.

Источник: Пресс-слкжба Балтийского флота

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Категория: Новости / В России

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