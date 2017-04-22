В Краснодаре пройдет парад Кубанского казачьего войска

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В параде примут участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, вице-губернатор Николай Долуда, казаки Кубанского казачьего войска, учащиеся казачьих классов, воспитанники кадетских корпусов, артисты Кубанского казачьего хора, военнослужащие.

В этом году Кубанское казачье войско отмечает 26-ю годовщину со дня принятия закона «О реабилитации репрессированных народов, в том числе и казачества». Закон был принят 26 апреля 1991 года.

Начало торжественных мероприятий запланировано на 10 часов.

– Парадные расчеты казаков исторических отделов Кубанского казачьего войска, учащихся казачьих классов, казачьих кадетских корпусов во главе с вице-губернатором, атаманом казачьего войска Николаем Долудой будут построены у войскового Собора Святого Благоверного князя Александра Невского, где Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Владыка Исидор вместе с духовенством отслужит молебен, – отметили в Кубанском казачьем войске.

Затем, в 11 часов, состоится торжественное прохождение парадных расчетов по улице Красной от Войскового собора к Театральной площади.

Начнется парад Кубанского казачьего войска в 12 часов на Театральной площади с выноса войскового знамени, врученного Кубанскому казачьему войску Президентом Российской Федерации.

Планируется, что в торжественном шествии примут участие более 7 тысяч казаков.

Все жители Кубани могут посмотреть прямую трансляцию парада Кубанского казачьего войска на телеканале «Кубань-24».

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края