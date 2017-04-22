Главный военный прокурор России подал в отставку

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Главный военный прокурор Сергей Фридинский подал в отставку, подтвердил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Фридинский просит об отставке по выслуге лет.

По информации собеседника агентства, Совфед рассмотрит этот вопрос на заседании 26 апреля, а накануне, 25 апреля, его предварительно обсудят комитеты по конституционному законодательству и по обороне и безопасности. Обсуждение пройдет в закрытом режиме.

Представлений о назначении нового главного военного прокурора в Совет Федерации пока не поступало, добавил собеседник агентства.

По Конституции в ведении верхней палаты парламента находится назначение и освобождение от должности генерального прокурора и его заместителей, в том числе главного военного прокурора.

Сергей Фридинский родился в 1958 году в Куйбышеве. В 1980 году окончил военно-юридический факультет Военного института по специальности "юрист".

Сергей Фридинский занимает должность заместителя генпрокурора РФ с 2000 года. На этой должности он курировал, в частности, расследования теракта в Беслане и убийства президента Чечни Ахмата Кадырова. В 2006-м он стал главным военным прокурором РФ.

В задачи главной военной прокуратуры входит надзор за исполнением законодательства в Вооруженных силах России. Ведомство является структурным подразделением Генеральной прокуратуры, его возглавляет один из заместителей генпрокурора.

Источник: РИА