В Минфине предложили ввести НДФЛ на доходы от вкладов

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Замминистра финансов Илья Трунин, отвечающий в министерстве за налоговую политику, считает, что доход от депозитов следует облагать налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Сейчас доходы по рублевым вкладам облагаются подоходным налогом, только если ставка банка превышает ключевую ставку ЦБ на пять процентных пунктов.

Трунин считает неправильным, что такие доходы не облагаются налогом. "Почему зарплаты, которые выплачиваются, любые зарплаты, даже ниже средних, 20 тысяч рублей в месяц, 15, 10, — с них удерживается налог на доходы физических лиц, а если человек получает миллион в год процентов, например (такие вклады есть, есть и больше), то он не платит ни рубля НДФЛ с этих доходов, хотя эти доходы гораздо больше?" — сказал он журналистам в кулуарах Красноярского форума.

При этом он добавил, что пока Минфин не предлагает эту идею официально, но рано или поздно в рамках обсуждения налоговой реформы этот вопрос "будут ставить в политическом плане".

Минфин и ранее предлагал ввести налог на депозиты – по мнению министерства, это позволит выровнять условия налогообложения доходов по облигациям, которые облагаются НДФЛ, и по банковским вкладам. Замминистра финансов Алексей Моисеев осенью прошлого года говорил, что министерство прорабатывает такой вариант. В качестве примера он приводил крупные депозиты на сумму порядка миллиарда рублей.

Источник: РИА