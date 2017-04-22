РПЦ уничтожила старейший храм Екатеринбурга

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В Екатеринбурге снесен памятник федерального значения XVIII века — Успенская церковь, одно из старейших каменных зданий в городе, расположенное на территории Ново-Тихвинского монастыря. Церковь уже сравняли с землей, на ее месте полным ходом развернута стройка, но представители РПЦ утверждают, что это не снос и не уничтожение памятника, а его реставрация.

По словам епископа Среднеуральского Евгения, викария Екатеринбургской епархии, за время своего существования здание серьезно поизносилось. На протяжении нескольких десятилетий храм использовался военным госпиталем не по назначению — в нем располагалась кухня. Кроме того, за это время в здании ни разу не было капитального ремонта, что привело к его частичному разрушению.

«Р­езультат, конечно, бы­л налицо — осыпавшаяс­я штукатурка и ветвис­тые деревья, выросшие­ на прогнившей крыше, ­ были только малым и ­самым безобидным его ­проявлением. Хуже другое: посколь­ку о нормальной работ­е вентиляции, канализ­ации, водопровода не было и речи, по стена­м пошли глубокие трещ­ины. Состояние храма постоянно ухудшалось ­и в результате стало ­аварийным», — цитирует владыку пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Сейчас же, по его словам, идет реставрация храма, а проект согласован в государственных органах ­охраны памятников.

Информация об исчезновении здания появилась 20 апреля на странице архитектора и защитника архитектурных памятников Марины Сахаровой. На своей странице в Facebook она заявила, что церковь исчезла прямо накануне Пасхи.

Источник: URA.ru