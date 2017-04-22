РПЦ уничтожила старейший храм Екатеринбурга
В Екатеринбурге снесен памятник федерального значения XVIII века — Успенская церковь, одно из старейших каменных зданий в городе, расположенное на территории Ново-Тихвинского монастыря. Церковь уже сравняли с землей, на ее месте полным ходом развернута стройка, но представители РПЦ утверждают, что это не снос и не уничтожение памятника, а его реставрация.
По словам епископа Среднеуральского Евгения, викария Екатеринбургской епархии, за время своего существования здание серьезно поизносилось. На протяжении нескольких десятилетий храм использовался военным госпиталем не по назначению — в нем располагалась кухня. Кроме того, за это время в здании ни разу не было капитального ремонта, что привело к его частичному разрушению.
«Результат, конечно, был налицо — осыпавшаяся штукатурка и ветвистые деревья, выросшие на прогнившей крыше, были только малым и самым безобидным его проявлением. Хуже другое: поскольку о нормальной работе вентиляции, канализации, водопровода не было и речи, по стенам пошли глубокие трещины. Состояние храма постоянно ухудшалось и в результате стало аварийным», — цитирует владыку пресс-служба Екатеринбургской епархии.
Сейчас же, по его словам, идет реставрация храма, а проект согласован в государственных органах охраны памятников.
Информация об исчезновении здания появилась 20 апреля на странице архитектора и защитника архитектурных памятников Марины Сахаровой. На своей странице в Facebook она заявила, что церковь исчезла прямо накануне Пасхи.
Источник: URA.ru