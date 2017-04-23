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В соцсетях Северной Осетии стартовала акция «заВалеру»

В соцсетях Северной Осетии набирает популярность акция в поддержку худрука государственного ансамбля «Алан» Валерия Суанова.

 

Информация об отставке руководителя главного национального танцевального коллектива Северной Осетии стала известна вчера. Коллектив ансамбля резко отрицательно отнесся к увольнению Суанова.

Недовольство кадровым решением министра культуры РСО-Алания Руслана Мильдзихова высказали и пользователи соцсетей. Сообщения с хештегом «заВалеру» начали размещать со вчерашнего вечера.

За неполные сутки к акции присоединились несколько сотен человек.

Источник: http://gradus.pro/socseti_za_valeru/

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Категория: Новости / В России

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