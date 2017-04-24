В Геленджике ко Дню Победы отроют новые монументы «Воинам-освободителям»

/В России/

Один из них будет расположен в поселке Светлый, второй – в селе Виноградном.

С просьбой об их установке на отчетных встречах к главе муниципалитета Виктору Хрестину обращались жители данных населенных пунктов.

Также в настоящее время ведутся масштабные работы по реконструкции площади в селе Кабардинка, на которой расположены памятный знак партизанам, матросам и бойцам Таманской Красной армии, погибшим за власть советов, и братская могила 560 советским воинам, погибшим в боях с фашистскими захватчиками. Там уже установили «стену памяти», сейчас производят замену плиточного покрытия. В ближайшее время планируется высадить порядка 60 деревьев, установить лавочки и возобновить работу фонтана.

Облагораживаются и уже существующие в городе и сельских округах памятники военной истории. Всего их на территории муниципалитета расположено более 50. Это одиночные и братские захоронения, стелы, обелиски, мемориальные комплексы и памятные знаки.

Молодежь Геленджика, а также добровольцы из числа сотрудников предприятий и организаций курорта во время субботников очищают от мусора прилегающие к памятникам территории, белят деревья, а в случае необходимости проводят текущий ремонт: покраску, штукатурку, подкрашивание информационных надписей, крепление облицовочных плит, ремонт ограждений и озеленение.